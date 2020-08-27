Кыргызстанцы в России теперь могут свободно приобретать билеты у авиакомпаний для возвращения на родину

На сегодняшний день, вылеты самолетов данных авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Министерством иностранных дел Кыргызской Республики принято решение о прекращении формирования загранучреждениями КР в РФ списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

Уточняется, что авиакомпаниям «Авиатраффик», «Аэрофлот», «Сибирь», «ТезДжет», «Уральские авиалинии» предоставляется право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн с официальных сайтов авиакомпаний.

Таким образом, с 27 августа граждане Кыргызстана при желании вылететь на родину могут свободно приобрести авиабилеты напрямую в авиакассах или на сайтах указанных авиакомпаний.

На сегодняшний день, вылеты самолетов данных авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Источник: Элгезит