Кыргызстанцы в России теперь могут свободно приобретать билеты у авиакомпаний для возвращения на родину

На сегодняшний день, вылеты самолетов данных авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
Министерством иностранных дел Кыргызской Республики принято решение о прекращении формирования загранучреждениями КР в РФ списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.
Уточняется, что авиакомпаниям «Авиатраффик», «Аэрофлот», «Сибирь», «ТезДжет», «Уральские авиалинии» предоставляется право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн с официальных сайтов авиакомпаний.
Таким образом, с 27 августа граждане Кыргызстана при желании вылететь на родину могут свободно приобрести авиабилеты напрямую в авиакассах или на сайтах указанных авиакомпаний.
На сегодняшний день, вылеты самолетов данных авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
Источник: Элгезит
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