До какого времени курсируют маршрутки и автобусы?

Каждый маршрут общественного транспорта Бишкека имеет определенный график и расписание.

В мэрии рассказали, что автобусный парк начинает работу после 6 утра, то же самое микроавтобусы.

Последний автобус заканчивает работу в 23:50. Некоторые маршрутки ездят до полуночи.

Троллейбусы выезжают на линию в 5:40, завершают работу в 22:30

Источник: kg.akipress.org