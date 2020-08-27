Выборы 2020
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(Видео) ЦИК рассмотрит вопрос о возможной агитации партии «Мекеним Кыргызстан» в клипе Бека Борбиева на заседании рабочей группы

В ролике несколько раз можно увидеть логотип партии «Мекеним Кыргызстан», кандидатом которой является сам Борбиев.

ЦИК рассмотрит вопрос о возможной агитации политической партии «Мекеним Кыргызстан» в клипе своего кандидата и певца Бека Борбиева на заседании рабочей группы. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ЦИК.

Ранее в социальных сетях и YouTube появился клип и песня «Мекеним Кыргызстан» известного певца Бека Борбиева.

В ролике несколько раз можно увидеть логотип партии «Мекеним Кыргызстан», кандидатом которой является сам Борбиев.

Агитация предстоящих выборов–2020 стартует 4 октября.

Источник: reporter.kg

           

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