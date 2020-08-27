Чыныбек Бапатегин, гражданский активист: «В Кыргызстане насчитывается 200-300 богачей, они и определяют государственную политику»

Наши народы связывает многолетняя дружба и добрососедство.

— Господин Чыныбек, откуда у нас появилась традиция передачи мандата от отца к сыну? Есть неписаный закон, по которому дети политика обязательно должны заняться политикой или стать депутатами?

— Прошло 30 лет с тех пор, как мы обрели независимость. За это время появилась большая группа олигархов, которые находились во власти, в политике, приватизировали государственное богатство за бесценок. Открыто же говорят: «В Кыргызстане насчитывается 200-300 богачей, они и определяют государственную политику». Эта группа служит президентам, кто бы ни был на посту. Разве неправда, что эти же люди сбрасывают с себя старые одеяния и надевают новые, соответствующие случают? Их главная цель – удержать, не потерять накопленное богатство. Пока возраст позволяет, они находятся на различных уровнях власти, а потом стараются передать эстафету детям. Таким образом богачи стараются не оказаться за пределами влиятельной группы людей, пытаются защитить богатство, накопленное незаконным путем.

— А столкнется ли государство с последствиями того, как мандат переходит от отца к сыну?

— В том-то и дело. Почти никто не проделывает существенную работу для страны. Но эти люди влиятельны. У них под рукой часть населения. Они проводят тои, устраивают игры по козлодранию. Решают бытовые проблемы людей. Поэтому и ходят с важным видом, торгуются с властями, говоря: «За мной народ». Я не завидую их богатству. Хочу сказать, что эти деньги они не вкладывают в развитие экономики страны. Вместо того чтобы толкать к краю пропасти государство и правительство, им следовало бы открыть промышленные предприятия, обеспечить население работой. Тогда бы народ их поддержал двумя руками. К сожалению, они так не будут делать. Им лишь бы бросить деньги и получить должность. Пришло время говорить и о внутренних инвестициях, а не думать только о том, как привлечь внешние инвестиции. Дети олигархов не меняют свое мировоззрение, не берут во внимание свой потенциал, стараются попасть в Жогорку Кенеш.

— Депутатство – это статус или требующая большой ответственности должность?

— На сегодняшний день это статус. Желая голосовать по партийным спискам, мы превратили институт депутатства в источник коррупции и карьеризма. Мы не избавимся от этой болезни, пока не изменим избирательную систему. Наш народ очень любит власть, статус. Доказательство тому – огромное число кандидатов. Среди них есть те, кто действительно хочет стараться для государства и честно работать. К сожалению, их очень мало. Большинство стремятся сохранить влияние, а новички же говорят: «А чем я хуже?»

— Почему единожды ставший депутатом человек хочет вновь стать депутатом?

— Если нет человека, который оценит твой потенциал и быстро выгонит с должности, если ты можешь сваливать всю вину на исполнительную власть и не нести ответственности, то кому такая работа может не нравиться? Кроме того, нацепил красный значок на груди, ходишь среди народа в статусе депутата, критикуешь исполнительную власть, имеешь прекрасные условия для достижения личных интересов. Кто захочет уходить из такой должности? Вот такой ответ…

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров в рамках рабочего визита в город Ташкент встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе переговоров глава правительства Узбекистана отметил развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами по ряду направлений. По его словам, благодаря политической воле руководителей двух государств за последние годы двусторонних отношений произошли колоссальные изменения.

«Поддерживается активный диалог на всех уровнях. Наблюдается значительный рост двустороннего товарооборота, расширяется инвестиционное сотрудничество, укрепляются культурные связи», — сказал Абдулла Арипов.

Акрам Мадумаров в свою очередь отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, углублению двусторонних отношений в различных сферах взаимодействия.

«Наши народы связывает многолетняя дружба и добрососедство. Наша задача — продолжать укреплять дружеские отношения, взаимовыгодное сотрудничество, использовать имеющийся потенциал для развития экономики, решить приграничные вопросы во благо братских народов двух стран», — сказал Акрам Мадумаров.

Стороны подчеркнули важность проведения плодотворной работы правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Были обсуждены вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества между странами.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 4