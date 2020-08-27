Доходы мигрантов выросли

Постепенно во всем мире, в том числе в нашей стране, эпидемия отступает, радует то, что люди возвращаются к обычной жизни.

Это подтверждают денежные переводы соотечественников, трудящихся за границей.

В июне 2020 года мигранты в общей сложности перечислили 277,9 млн долларов. Это в 1,6 раза больше, чем в мае.

По сравнению с июнем 2019-го этот показатель больше на 86,3 млн долларов. Если сравнить денежные переводы в июне с декабрем прошлого года, то рост составил 63 млн долларов.

За шесть месяцев текущего года в нашу страну было переведено 977,3 млн долларов. Это на 149,1 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% денежных переводов произведены из России. Из этой страны поступило 953,6 млн долларов, из других стран – 10,1 млн долларов, из США – 9,9 млн долларов.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 7