Суваналиев лишь выплеснул обиду?

Если верить словам Канатбека Азиза, то Омурбек Суваналиев ведет себя как кошка, которая не дотянулась до лакомства и назвала ее вонючей?

Утверждать мы не можем. Но бывший атамекеновец Канатбек Азиз обратился к бывшему главе МВД Омурбеку Суваналиеву, посоветовал ему искать двуличных политиков и врагов страны в рядах партии «Бутун Кыргызстан».

Такое заявление он сделал, реагируя на высказывание Омурбека Суваналиева, считающего, что за партиями власти стоит один человек – криминальный авторитет Камчы Кольбаев и власти проиграли криминальному миру. Он причислил партию «Мекеним Кыргызстан» к тем партиям, которые находятся под влиянием власти.

По словам Канатбека Азиза, Суваналиев несколько раз пытался попасть в ряды партии «Мекеним Кыргызстан», но безрезультатно. «Поэтому не нужно искать недостатки в других, ведите честную борьбу, а если не умеете, то вам пора признавать поражение», — сказал он.

Если верить словам Канатбека Азиза, то Омурбек Суваналиев ведет себя как кошка, которая не дотянулась до лакомства и назвала ее вонючей? Возникает вопрос, если бы господин Омурбек оказался бы в рядах «Мекеним Кыргызстана», стал бы он делать такое пламенное заявление? Когда в кыргызской политике не будет места чувстве обиды?

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 7