Ису Омуркулова вытеснили из политики?

Точной информацией мы пока не располагаем.

Но мы пришли к такому заключению, ознакомившись с предвыборными списками партий.

В прошлом номере газеты, опираясь на достоверные источники, мы писали о том, что Иса Омуркулов идет на выборы по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Но в первой двадцатке упомянутой партии мы не нашли господина Ису. Возможно, он вошел в число первых 40 кандидатов. О чем это говорит?

Иса Омуркулов потерял свое место как политик? Почему ему не доверили место в верхушке списка, несмотря на его состоятельность и влиятельность? Стоит отметить, что И. Омуркулов в числе первых отвернулся от А. Атамбаева, хорошо послужил сегодняшней верхушке власти. Может Исой Омуркуловым воспользовались и кинули, как это было с Сагынбеком Абдрахмановым?

Подождем. Когда будет обнародован полный список, мы вернемся к этому вопросу.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 7