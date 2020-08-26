Необходимо усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению эпидтребований

На заседании штаба также были рассмотрены вопросы оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.
Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению эпидемиологических требований. Соответствующие поручение дал Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщили в аппарате правительства.
«Когда коронавирусная инфекция представляет угрозу для всего мира, проведение обучающих образовательных занятий по соблюдению норм эпидемиологической безопасности – это требование времени. Эти занятия необходимо проводить с применением интерактивных и современных методов для привлечения большого количества людей. Вместе с тем, необходимо провести обучающие занятия и для специалистов call-центров. Они должны быть готовы консультировать обращающихся за помощью граждан по всем возникающим вопросам», - сказал Премьер-министр.
На заседании штаба также были рассмотрены вопросы оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.
«Необходимо активизировать меры по реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства», предполагающей финансовую помощь малому и среднему бизнесу в размере 14 млрд сомов. Все виды кредитов должны выдаваться в упрощённом порядке. Кроме того, банки, в целях сокращения сроков выдачи кредитов, должны активнее внедрять принцип «единого окна» в своей работе. Эту работу надо начинать уже сейчас», - сказал Глава Правительства.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!