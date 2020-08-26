Необходимо усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению эпидтребований

На заседании штаба также были рассмотрены вопросы оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.

Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению эпидемиологических требований. Соответствующие поручение дал Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщили в аппарате правительства.

«Когда коронавирусная инфекция представляет угрозу для всего мира, проведение обучающих образовательных занятий по соблюдению норм эпидемиологической безопасности – это требование времени. Эти занятия необходимо проводить с применением интерактивных и современных методов для привлечения большого количества людей. Вместе с тем, необходимо провести обучающие занятия и для специалистов call-центров. Они должны быть готовы консультировать обращающихся за помощью граждан по всем возникающим вопросам», - сказал Премьер-министр.

На заседании штаба также были рассмотрены вопросы оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.

«Необходимо активизировать меры по реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства», предполагающей финансовую помощь малому и среднему бизнесу в размере 14 млрд сомов. Все виды кредитов должны выдаваться в упрощённом порядке. Кроме того, банки, в целях сокращения сроков выдачи кредитов, должны активнее внедрять принцип «единого окна» в своей работе. Эту работу надо начинать уже сейчас», - сказал Глава Правительства.

Источник: Кабар