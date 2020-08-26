«Дайте WhatsApp номер Сооронбая Жээнбекова». Топ-30 смешных вопросов в колл-центр 118

Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 столкнулись с массой забавных собеседников
С первых сообщений ВОЗ о пандемии мэрия Бишкека начала работу по защите города. Совместно с Минздравом, фондом «Сорос-Кыргызстан», городским управлением здравоохранения был запущен проект «Линия самодиагностики 118».
Днем и ночью в центре 118 дежурили клинические ординаторы, медики-добровольцы, которые оказывали бесплатную медицинскую консультацию для горожан по алгоритмам Минздрава.
В колл-центр звонили по разным причинам: кто-то с симптомами ОРВИ, КОВИД-19, кто-то консультировался по другим заболеваниям, а некоторым просто нужно было выговориться. Операторы терпеливо консультировали каждого горожанина, но иногда к поступали и очень смешные вопросы.
Мэрия Бишкека подготовила топ-30 забавных запросов в колл-центр 118.
1. «Здравствуйте, мы только что за свет заплатили, вы не могли бы свет включить?»;
2. «Как я должен приготовить мясо и овощи, чтобы не заразиться коронавирусом?»;
3. «Сколько раз нужно сделать КТ, чтобы не заболеть коронавирусом?»;
4. «Мы нашли мышку в муке, мы можем есть эту муку?»;
5. «Я слышал, коронавирус приводит к импотенции, это правда?";
6. «Дайте WhatsApp номер С.Ш. Жээнбекова и К.А.Боронова»;
7. «Мои родственники приехали, мне открывать дверь или нет?»;
8. «Позови, подойти Абылгазиева к трубке, вы же там рядом сидите»;
9. «Почему по КТРК такие грустные программы? Вы же регулируете, скажите, чтобы и развлекательные программы были»;
10. «Почему на кыргызских телеканалах все только на кыргызском языке?»;
11. «Добрый день, вот мы с женой болеем коронавирусом, нам зачать ребенка можно?»;
12. «Коронавирус половым путем не передается?»;
13. «Здравствуйте, у моей кошки все симптомы Covid19, где берут ПЦР у кошек?»;
14. «Транспорт в какое время ездит? Когда будет полный день ездить?»
15. «А когда кинотеатры будут работать?»
16. «А кальян курить можно?»
17. «На " Х " улице посадили цветы, и никто их не поливает ! Вы можете приехать полить их, они ведь влияют на окружающую среду, а это плюс по борьбе с коронавирусом!»
18. «118, пожалуйста, можете приехать обработать дверную ручку моего дома снаружи, ко мне вчера кто-то стучался, но я не открыла»;
19. «Не подскажете, сколько сейчас время?»;
20. «Когда пенсию дадут?»;
21. «Рестораны закрыты, работы нет, где мне найти работу?»;
22. «Я вот с тараканами борюсь, никак не могу избавиться от них. А от них можно заразиться?»;
23. «Можно узнать штраф на авто?»;
24. «Сколько стоит докторская колбаса?»;
25. «Заберите пожалуйста моего мужа в обсервацию, он уже вторую неделю пьёт»;
26. «Девушка, я вот пью водку, это же поможет не заразиться?»;
27. «Поговорите с моим мужем, он меня не слушается, каждый день пьет, чтоб не заразиться»
28. «Поговорите пожалуйста с моей женой, объясните ей, что нельзя разговаривать во время подачи еды, вирус передаётся через слюну»;
29. «А можно во время пандемии любовью заниматься?»;
30. «Здравствуйте, загрузите пожалуйста единицы!».
Напомним, что колл-центр 118 продолжает консультации. Пожалуйста! Соблюдайте дистанцию, мойте руки и носите маски! Вирус есть, и он опасен.
Источник: vesti.kg
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