(Видео) Заммуфтия КР: Продажа голосов на выборах и взятки - большой грех

Кадыр Маликов рассказал, что ислам запрещает использовать незаконные методы для получения власти

Заместитель муфтия Кыргызстана обратился к гражданам с просьбой не продавать свои голоса на выборах. Видеоролик он разместил в социальной сети.

«Скоро пройдут выборы в Жогорку Кенеш, и уже много слухов и интриг, - отметил он. - Но мечети и муфтият должны быть вне политики. Муфтият и мечети вне политики. В исламе недопустимо использовать религиозные чувства верующих, чтобы достичь власти или получить должности. Недопустима и показная религиозность, так как это близко к лицемерию».

Маликов добавил, что верующим запрещается достижение блага греховным путем или запрещенными средствами.

«К примеру, подкуп избирателей, использование черного пиара в отношении друг друга и распространение ложной информации и слухов, - пояснил он. - Не продавайте свои голоса, пророк наш сказал: проклял Аллах дающего и берущего взятки. Продажа голосов, так же как и подкуп, является большим грехом».

Источник: vesti.kg