(Видео) Заммуфтия КР: Продажа голосов на выборах и взятки - большой грех 

Кадыр Маликов рассказал, что ислам запрещает использовать незаконные методы для получения власти
Заместитель муфтия Кыргызстана обратился к гражданам с просьбой не продавать свои голоса на выборах. Видеоролик он разместил в социальной сети.
«Скоро пройдут выборы в Жогорку Кенеш, и уже много слухов и интриг, - отметил он. - Но мечети и муфтият должны быть вне политики. Муфтият и мечети вне политики. В исламе недопустимо использовать религиозные чувства верующих, чтобы достичь власти или получить должности. Недопустима и показная религиозность, так как это близко к лицемерию».
Маликов добавил, что верующим запрещается достижение блага греховным путем или запрещенными средствами.
«К примеру, подкуп избирателей, использование черного пиара в отношении друг друга и распространение ложной информации и слухов, - пояснил он. - Не продавайте свои голоса, пророк наш сказал: проклял Аллах дающего и берущего взятки. Продажа голосов, так же как и подкуп, является большим грехом».
Источник: vesti.kg
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