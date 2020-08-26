(Видео) «Не думал, что он меня ударит». Аксакал, избитый молодым парнем, обратился в больницу спустя два дня

Пожилой мужчина рассказал, что купил сигареты, вышел из магазина и получил удар

Избитый неизвестным парнем пожилой мужчина Калыбек Исаков обратился за помощью в больницу спустя два дня. Об этом 7 каналу сообщил зять потерпевшего.

По словам аксакала, он не думал, что незнакомец его ударит.

«Я купил сигареты в магазине и выходил оттуда, потом получил удар в глаз и упал. Не мог понять, что происходит. Продавец магазина нашел машину и отвез меня домой», - сказал Исаков.

Родственники пенсионера рассказали, что домой он приехал в тяжелом состоянии.

«Он пришел домой избитый. Два дня лежал, болел, потом всё-таки попросил нас отвезти его в больницу. Врачи осмотрели и сказали, что у него сломана нога. Медики сказали, что нельзя его ложить, так как он пожилой», - сказал зять Исакова.

У дедушки есть пятеро сыновей, которые находятся на заработках в России.

«Сейчас за мной ухаживает моя дочь. Оказывается, дочь лучше и ближе, чем сыновья. Они даже не спросили, как я. Мне не нужны их деньги», - сказал потерпевший.

Источник: vesti.kg