Кандидаты выделяют до 500 тысяч долларов?

Находящиеся на верхушке списка кандидаты легализуют эти деньги различными способами.
Об этом сказал депутат ЖК Дастан Бекешев. По его словам, чтобы попасть на верхушку списка солидных партий, у которых высоки шансы попасть в парламент, кандидаты отдают по 300-500 тысяч долларов. А ведь по закону каждый кандидат не может перечислять в партийный фонд более 1,5 млн сомов. Но, по словам народного избранника, спонсоры легко обходят такие нормы.
Находящиеся на верхушке списка кандидаты легализуют эти деньги различными способами. Перечисляют эти деньги через родственников, близких, от имени частных и юридических лиц. Никто не может проверить вкладчиков таких взносов. Можно лишь проверить налоговую декларацию, если деньги перечисляет госслужащий или частный предприниматель.
Тут уж не поспоришь с народным избранником. У нас официально указывается другая сумма в избирательном фонде, а на деле тратится в несколько раз больше денег. Кроме того, чтобы попасть в партийный список нужно потратить сотни тысяч долларов. Эти деньги пойдут не только на предвыборную рекламу, но и оседают в карманах партийных лидеров.
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 7
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