Калдарбек Абдраманов: «Партии превратились в паровоз?»

Дела в ЦИК действительно плохи, если они умудрились за минуту проверить документы каждой партии.

Кардиолог Калдарбек Абдраманов пишет на своей страничке в Фейсбуке о шумихе вокруг ЦИК и о безразличии, которое там царит:

«Вот в какое время сдали документы последние шесть партий: 17:54, 17:55, 17:56, 17:57, 17:58, 17:59. Кажется, все они зашли вместе, как паровоз и сдали документы. Дела в ЦИК действительно плохи, если они умудрились за минуту проверить документы каждой партии. Значит, уже сейчас идет искажение результатов выборов. Кто в это поверит?! Они держат кыргызский народ за скотину?! ЦИК должен ответить! Пускай председатель уходит в отставку! Нужно возбудить уголовное дело по подделке документов. Если уже сейчас идут на такие махинации, то завтра нагло будут фальсифицировать результаты выборов. Все это закончится не честными выборами, а разрушением основ государства», — пишет он.

Источник: Aryba.kg