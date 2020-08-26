За сутки от коронавируса скончался 1 человек

За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался 1 человек.

Об этом на брифинге 26 августа сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, летальный случай зарегистрирован в Бишкеке. Всего за весь период от коронавируса скончались 1058 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org