В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19. Всего 43 тыс. 358

За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 358 случаев COVID-19.
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 113 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
По его словам, из них 37 случаев лабораторно-подтвержденные случаи, 76 случаев - пневмония.
Из них в городе Бишкек 42 случая, в городе Ош – 3, в Чуйской области – 8, в Ошской области – 12, в Таласской области – 1, в Нарынской области – 3, в Иссык-Кульской области – 16, в Джалал-Абадской области – 7, в Баткенской области – 21.
«Динамика заболевания показывает, что в городе Бишкек сегодня на 27 случаев больше зарегистрировано по сравнению с вчерашними показателями. Это говорит о том, что в столице риск заболевания все ещё высок и санитарно-эпидемиологические меры не соблюдается в полном объеме», - сказал замминистра.
За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 358 случаев COVID-19. Из них выздоровели 37 тыс. 217 человек
Источник: Кабар
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