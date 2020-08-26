Правительство упростило требования при выдаче кредитов банками.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра Кубатбека Боронова, на встрече с руководителями банков правительство обязало облегчить 4 из 7 основных требований, предъявляемых банками, то есть получать их через систему «Тундук» и оцифровку невостребованных заемщиков. Сейчас с этой системой работают государственный банк РСК и Айыл банк. Глава кабмина надеется, что коммерческие банки присоединятся к инициативе.
Документы, которые не требуются от предпринимателей:
- Справка, подтверждающая налоговую регистрацию в Государственной налоговой службе. База данных оцифровывается и выводится через систему «Түндүк».
- Справка из Социального фонда и Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности в бюджет. Через систему «Түндүк».
- Справка о том, что не заложено и не арестовано. Коммерческие банки не запрашивают эту информацию. Определяется при заключении договора государственным нотариусом. Нужно заключить договор с Государственным агентством по земельным ресурсам и государственными нотариусами (Министерством юстиции).
- Справка о месте жительства и составе семьи кредитора и залогодателя не запрашивается.
При выдаче льготных кредитов банки запрашивают у предпринимателей только три документа:
- Подлинники технической, правозащитной документации на заложенное имущество. Подлинники заложенного имущества сдаются в банк.
- Копия патента, свидетельство индивидуального предпринимателя и ИНН. Это требование необходимо для банков.
- Документы подтверждающие деятельность или дополнительный доход получателя кредита. Это требование принимается банками в целях снижения рисков.
Источник: reporter.kg
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