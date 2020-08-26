Азиз Суракматов! Доколе горожане будут травиться запахом гари?

Это существенный вопрос.
Между 11-м и 12-м микрорайоном есть большой карьер. На востоке от него расположены дома, построенные Ширшовым. В этом карьере постоянно горит мусор. До этого вроде убирались, но безрезультатно. А из-за едкого дыма тысячи жителей не могут открыть свои окна. Очевидно, что мэр города Азиз Суракматов будет проклят жителями микрорайонов, если не решит побыстрее этот вопрос. Доколе горожане будут травиться запахом гари? Мы будем проявлять безразличие, понимая, что это вредит здоровью?..
Источник: Aryba.kg
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