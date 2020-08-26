Жаждущие власти будут готовы поставить на кон и независимость страны?

Бишкек, "Саясат. kg". За ним сила, которая заставляет его так кричать.
«31 августа – день, когда Кыргызская Республика обрела независимость. Это священный праздник для каждого из нас, мы отмечаем 29-летие. 4 октября – выборы. Не нужно забывать, что на предвыборной чертовщине есть обстоятельства, которые таят в себе угрозу для независимости. Жириновский неспроста призывает вернуть регионы, которые раньше входили в СССР. За ним сила, которая заставляет его так кричать. Очевидно, что они хотят превратить Кыргызстан в страну-марионетку. Не нужно забывать про это обстоятельство. Главное, чтобы мы не продали независимость страны, будучи опьяненные желанием достичь власти», — пишет Эмильбек Каптагаев на своей страничке в Фейсбуке.
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