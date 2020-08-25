В Верховном суде прокомментировали освобождение экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу

Верховный суд КР удовлетворил ходатайство адвоката экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу о пересмотре дела по новым обстоятельствам.

Как сообщили Reporter.kg в суде, постановление Верховного суда от 15 ноября 2019 года в отношении Асылбека уулу изменено. Он освобожден от уголовной ответственности по части 1 статьи 231 УК КР (в редакции 1997 года).

«Асылбек уулу Дамирбеку определено наказание в виде лишения свободы по части 2 статьи 223 УК КР (в редакции 2017 года) сроком на 3 года. Однако он освобожден от назначенного наказания на основании пункта 4 статьи 1 Закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летием Апрельской революции 2010 года». В остальной части постановление Верховного суда КР от 15 ноября 2019 года оставлено без изменения», – говорится в сообщении.

Напомним, Reporter.kg стало известно, что осужденный на десять лет в Казахстане, а потом и Кыргызстане за контрабанду экс-депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу, отпущен домой.

Он был признан виновным судьей специализированного межрайонного суда Алматы в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». Вместе с ним были осуждены двое кыргызстанцев – Уланбек Мурадилов, 1979 года рождения, уроженец Нарынской области, и Чынгыз Абакиров, 1975 года рождения.

18 ноября 2019 года Дамирбек Асылбек уулу был экстрадирован в Кыргызстан.

19 ноября Верховный суд КР уже рассмотрел дело бывшего депутата Жогорку Кенеша, осужденного в Казахстане за экономическую контрабанду. Процесс состоялся 19 ноября 2019 года. Представление заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики Джамили Джаманбаевой было удовлетворено постановлением Верховного суда КР. Согласно вердикту, Асылбек уулу продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в Кыргызстане.

Источник: reporter.kg