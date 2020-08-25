ЦИК перечислил «косяки» в документах партий (список)

На данный момент документы некоторых партий еще не обработали.

Об этом на заседании в Центризбиркоме сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Бекматов перечислил нарушения в документах партий:

– партия «Актив» – сдали документы 12 августа, 80 кандидатов. Кандидаты партии заполнили свои персональные данные в произвольной форме и т.д.;

– Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов –21 августа сдали документы, 78 кандидатов. Партия не внесла в электронную форму сведения о кандидатах в программу;

– партия «Мекен Ынтымагы» – 150 кандидатов. Все документы соответствуют закону;

– партия «Ата Мекен» – 23 августа сдали документы, 150 кандидатов. Все документы соответствуют закону;

– партия «Мекенчил» – 24 августа сдали документы. Все документы соответствуют закону;

– партия «Бир бол» – 109 кандидатов. Все документы соответствуют закону;

– партия «Ыйман Нуру» – 102 кандидата, в некоторых документах кандидатов есть нарушения: у кандидатов Кадырбекова, Тулбердиева, Степанюк, Исакова – нет копии приказа о приостановлении должностных полномочий (относится к муниципальным или государственным служащим), Мырзакматов – нет пятой формы, Оргалев – типовая форма не до конца заполнена, Досматов, Искендеров, Тилембаев – типовая форма не заполнена до конца и др.;

– партия «Замандаш» – в документах кандидатов есть нарушения: Колопов, Сагынбаева, Кыштобаева, Абдыкаым уулу – нет согласия для обработки персональных данных, Турганбаев, Араев, Айдаров, Кырчобаева, Жаманкулов, Кулназаров – отсутствует копия приказа о приостановлении полномочий, Токтошев – нет справки об отсутствии гражданства другого государства, Декембаева – информация в документе с помарками и исправлениями, Эшанов – справки с места работы нет;

– партия «Чон Казат» – 82 кандидата, есть нарушения в документах кандидатов: Тороханова – нет копии приказа о приостановлении должностных полномочий, Касымов, Тюменбаева, Кыдыров – нет справки с места работы, Койчубек уулу – нет копии паспорта, Турапов – нет справки с места работы;

– партия «Республика» – 200 кандидатов, у кандидата Кулиновой, Коеналиева, Курманалиева, Турсункулова, Алыбаева, Иваковой, Бейшекул уызы, Урумкалиевой, Алиева – нет копии приказа о приостановлении должностных полномочий, Саяк кызы, Кандеева, Арзыбаева, Солтобаев, Тургуналиев, Алиев, Суранчиева и других – нет справки с места работы, не хватает формы три и четыре и т.д.;

– партия «Бутун Кыргызстан» – 120 кандидатов, нарушения: Масалиев, Бейшебеков, Жайчиев, Сатыркулов, Осмонов, Даулатов, Мунарбек уулу – отсутствует полное согласие на обработку персональных данных, Малыбаев – нет копии приказа о приостановлении должностных полномочий и полного согласия на обработку персональных данных, Алиев – нет справки об отсутствии другого гражданства. Еще в нескольких документах кандидатов были выявлены нарушения;

– партия «Социал –демократы» –104 кандидата, ну одного из кандидатов отсутствует согласие на обработку персональных данных, у кандидата Кадырова – нет копии паспорта;

– партия «Мекеним Кыргызстан» – 200 кандидатов. Нарушения в документах: Нарматов, Каналиев, Жолдошева, Торонов, Сооронбаева, Иманалиев, Асанкожоев, Абдулазизов, Каимова, Маматалиев, Арыкова, Эркеев и др. отсутствует копии о приостановлении должностных полномочий, Абдурахманов – типовая форма не заполнена.

– партия «Ордо» – 101 кандидат. Нарушения в документах: Медеров – нет справки с места работы, Жапаркулов, Калыбекова, Сейталиев, Шакеева – отсутствует справка с места работы другие.

Рабочая группа еще рассматривает документы партий «Биримдик», «Реформа» и «Кыргызстан».

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Источник: reporter.kg