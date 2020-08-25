Дурная утка взлетает раньше времени или слабые партии

Сначала выступили 44 партии.

Мы все понимали, что постепенно многие из них отпадут. Многие партии, скорее всего, думали только о том, чтобы вступить в торги и вряд ли у них был ощутимый потенциал. Вступившие в торги присоединились к другим партиям, а тем, кто не удалось этого сделать, решили не выделываться и сидеть смирно. В общем многие из тех партий не смогли добежать до финиша. Недавно от участия в выборах отказались партии «Таза коом», «Адам демократ», «Всемолодежная политическая партия». Они отправили письмо в Центральную избирательную комиссию. ЦИК рассмотрел их заявление и удовлетворил. А ведь истекал срок сдачи всех документов.

Источник: газета «Факты.kg» №18 от 25.08.2020 / стр. 2