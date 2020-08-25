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Замглавы МВД Алмаз Орозалиев назначен и.о. начальника ГУВД Бишкека

Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Бишкека.

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Канат Джумагазиев, который ранее занимал данную должность, намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик».

Источник: reporter.kg

           

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