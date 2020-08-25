Правозащитники: Минфин не исполняет решение суда по пыткам

Юристы Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» возмущены действиями Министерства финансов КР, которое не выплачивает компенсации жертвам пыток.

Об этом сообщили в правозащитной организации.

«Есть решения судов о взыскании компенсации по конкретным делам. Например, по делу Суюнбаева Чынгыза, брат которого умер в результате применения пыток, государство должно выплатить 200 тысяч сомов. По делу Анарбек улуу Эсенбека — более одного миллиона. Преступление в отношении Акматова Турдубека (родного брата Суюмбаева Чынгыза) было совершено в 2005 году, а по делу Анарбек уулу Эсенбека суд в отношении троих сотрудников милиции вынес обвинительный приговор по пыткам в декабре 2017 года. Несмотря на решения судов, которые давно вступили в силу, Минфин отказывает им в выплате», — сказал юрист и адвокат организации «Справедливость» Сардор Абдухалилов.

По словам правозащитника, из-за недобросовестного отношения сотрудников Минфина к своим обязанностям, жертвы пыток или их ближайшие родственники не могут получить компенсацию за причиненный физический и моральный вред.

«По сей день неясно, чем вызвана такая задержка — бюрократическими проволочками со стороны Минфина или принципиальной позицией государства не выплачивать жертвам, чьи права были нарушены. Тем самым, государство в лице Минфина ограничивает в доступе к правосудию и нарушает конституционные права вышеназванных лиц», — недоумевает Абдухалилов.

При этом правозащитники подчеркивают — сама по себе денежная компенсация не может рассматриваться как соразмерное возмещение ущерба, причиненного лицам, пострадавшим от пыток. «Жертвам пыток необходимо оказывать комплексную и долгосрочную помощь в реабилитации, направленную на восстановление здоровья, достоинства, физических и психических способностей, социальную независимость, а также полную реинтеграцию в общество», — подчеркивают они.

Сами пыточные дела правозащитники называют утомительными. Что идет воспрепятствование на всех уровнях. «Во-первых, очень трудно добиться возбуждения уголовного дела и расследования по пыткам. Затем сложности возникают при привлечении к уголовной ответственности — абсолютное большинство пытавших уходит от ответственности. А когда удается хоть сколько-нибудь продвинуться в деле, получается, Минфин вносит свою лепту по ущемлению прав граждан. Люди обычно задумываются об этом страшном явлении лишь тогда, когда это касается их самих», — сказали в «Справедливости».

Правозащитники напоминают – Конституцией страны установлено, что не подлежат никакому ограничению гарантии на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей. «Кроме того, согласно обязательствам Кыргызской Республики, взятых по соблюдению Международного пакта о гражданских и политических правах, жертвам нарушений прав человека государство обязано компенсировать нанесённый вред», — заключили в «Справедливости».



Источник: Элгезит