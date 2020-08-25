В Нарыне первоклассников обеспечат бесплатными масками.
Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в регионе в первый класс пойдет 6 тысяч учеников. Они будут учиться в обычном режиме.
«Для обеспечения первоклассников удобными масками фонд развития «Теңир Тоо» выделил 100 тысяч сомов. Их изготовит частный предприниматель на базе профессионального лицея № 87 имени М.Мырзабекова в Нарыне. Маски раздадут бесплатно», — отметили в штабе.
Маски шьются из дышащего материала на основании договора и разрешения ЦГСЭН. Их можно использовать многократно.
Напомним, Министерство образования и науки КР совместно с экспертно-консультативным советом разработало руководство по организации учебного процесса в образовательных организациях в условиях пандемии.
Источник: 24.kg
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