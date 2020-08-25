За сутки в Кыргызстане от коронавируса никто не умер

Всего за весь период зарегистрировано 1057 смертей (после того, как из статистики убрали людей с коронавирусом, которые умерли от других болезней).
В Кыргызстане за сутки летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Об этом 25 августа сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев во время брифинга.
Всего за весь период зарегистрировано 1057 смертей (после того, как из статистики убрали людей с коронавирусом, которые умерли от других болезней).
Источник: zdorovie.akipress.org
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