На утро 25 августа 119 выявлено новых случая коронавируса. Всего с марта — 43 245

Всего с марта зарегистрировано 43 245 случаев коронавируса.
За сутки в Кыргызстане выявлено 119 новых случая коронавируса, сообщил 25 августа заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.
Из них 48 лабораторно подтвержденные, 71 — подтвержденные клинико-эпидемиологически (пневмония).
Всего с марта зарегистрировано 43 245 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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