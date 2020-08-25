Партия «Кыргызстан» из-за внутренних разногласий не успела сдать необходимые документы в ЦИК. Слухи или правда?

Представители партии «Кыргызстан» не успели сдать в ЦИК необходимые документы для участия в парламентских выборах.
Об этом Elgezit.kg сообщили собственные источники.
По данным источника, случилось это из-за разногласий между лидерами политической организации Шаршенбеком Абдыкеримовым и Канатом Исаевым.
В ЦИК информацию пока не подтвердили, отметив лишь, что в данный момент идет изучение необходимых документов. Официальная информация будет озвучена позже.
По данным редакции Elgezit.kg, документы успели сдать 16 партий из 44. Срок подачи документов для участия в выборах в Жогорку Кенеш истек сегодня, 24 августа в 18:00.
Источник: Elgezit.kg
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