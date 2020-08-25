В Оше закрыт последний дневной стационар

Вчера, 24 августа, состоялось закрытие последнего дневного стационара на территории города Ош.

Об этом сообщили в мэрии Оша.

Согласно информации, на территории города был закрыт последний работавший дневной стационар "Газпром". Вице-мэр Оша Эмиль Шадыханов и координатор в сфере здравоохранения по городу Ош Кыялбек Ташполотов поблагодарили врачей и всех медиков за проделанную работу, им были вручены грамоты и благодарственные письма.

Источник: Кабар