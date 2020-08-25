Феликс Кулов, общественный деятель: «Я не обижаюсь на политиков, которые от меня отвернулись»

Нынешний облик политики ясен. Идут туда, где выгодно.

— Партия «Ар-Намыс» относится к одной из авторитетных и больших в стране. Но почему-то на этот раз вы не идете на выборы.

— Да. Формирование списка кандидатов через праймериз – внутрипартийного выбора, позволило бы общественности получить больше информации о кандидатах, а в парламент пришли бы лучшие, квалифицированные депутаты. К сожалению, пандемия не позволила это сделать. Соответственно, мы отказались участвовать в выборах, где, как и раньше, победят богачи.

— В прошлом созыве многие люди стали депутатами Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс». Оправдали они ваше доверие? Были ли те, кто хотел и на этот раз поддержать партию?

— Нынешний облик политики ясен. Идут туда, где выгодно. Я не обижаюсь на политиков, которые от меня отвернулись. Это не предательство, но и в этом ничего хорошего нет. Другими словами, это не солидно. Сейчас многие политики стали «чимкириками», как выразился Атамбаев. Мне такой вариант не нравится. Нужно быть постоянным, неважно, победил ты или потерял доверие народа.

Источник: газета «Азия news» №23 от 20.08.2020 / стр. 2