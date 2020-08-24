«Жан, скорее, станцует, чем будет драться». Александр Воинов опроверг слухи о причастности сына к перестрелке в ночном клубе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жан Воинов открыл стрельбу в увеселительном заведении

Отец танцора Жана Воинова, известный спортивный тренер Александр Воинов, опроверг информацию о том, что его сын причастен к стрельбе в ночном клубе «Носорог» в Бишкеке. Об этом он сообщил Vesti.kg.

Александр Воинов проинформировал, что его сын находится дома с семьей.

- Это неверная информация, - сказал он. - Жан, скорее, станцует, чем будет драться. Сейчас он находится дома с семьей.

Отметим, ранее в СМИ распространилась информация, что 21 августа в ночном клубе Бишкека произошла стрельба. Произошла словесная перепалка между молодыми людьми. После чего разборки продолжились на улице, где один из участников драки произвел несколько выстрелов в своих оппонентов.

В результате чего один из участников конфликта получил огнестрельное ранение. Он был госпитализирован в больницу. По неподтвержденным данным, стрелял известный танцор, сын Александра Воинова и Ассоль Молдокматовой - Жан Воинов.

В пресс-службе ГУВД Бишкека по-прежнему выясняют информацию.

Источник: vesti.kg