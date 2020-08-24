«Жан, скорее, станцует, чем будет драться». Александр Воинов опроверг слухи о причастности сына к перестрелке в ночном клубе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жан Воинов открыл стрельбу в увеселительном заведении
Отец танцора Жана Воинова, известный спортивный тренер Александр Воинов, опроверг информацию о том, что его сын причастен к стрельбе в ночном клубе «Носорог» в Бишкеке. Об этом он сообщил Vesti.kg.
Александр Воинов проинформировал, что его сын находится дома с семьей.
- Это неверная информация, - сказал он. - Жан, скорее, станцует, чем будет драться. Сейчас он находится дома с семьей.
Отметим, ранее в СМИ распространилась информация, что 21 августа в ночном клубе Бишкека произошла стрельба. Произошла словесная перепалка между молодыми людьми. После чего разборки продолжились на улице, где один из участников драки произвел несколько выстрелов в своих оппонентов.
В результате чего один из участников конфликта получил огнестрельное ранение. Он был госпитализирован в больницу. По неподтвержденным данным, стрелял известный танцор, сын Александра Воинова и Ассоль Молдокматовой - Жан Воинов.
В пресс-службе ГУВД Бишкека по-прежнему выясняют информацию.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!