Темир Сариев, бегая от одной партии к другой, вовсе уронил свой рейтинг, – политолог

Лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев сообщил, что принял решение не участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.

Многие пользователи соцсетей обсмеяли действия политика, который сначала вступил в альянс «Ата-Мекена», а потом заявил о смене партийного флага на «Бутун Кыргызстан». Политолог Марс Сариев в беседе с Reporter.kg заявил, что ак-шумкаровец понял, что его время ушло и сейчас предпочтение отдается молодым кадрам.

«Когда идут в партию, то, в первую очередь, торгуются. Кто войдет в первую десятку, кто, какую сумму внесет и т.д., он искал выгодные условия и бегал от одной партии к другой. Фактически у него сейчас нет электората. Многие весомые ранее политфигуры не участвуют в выборах, потому что понимают, что не наберут голоса. Сейчас совсем другая ситуация, люди сильно политизированы. Например, такие фигуры как Омурбек Текебаев, Феликс Кулов и другие политики старой школы сошли с дистанции, потому что для них уже шансов нет, их время ушло.

Сариев же сначала думал, что наберет голоса, но побегав от одной партии к другой увидел, что ему не дают особых преференций. И попасть в первую десятку сложно, так как там уже значатся молодые кадры. Он забыл, что меняя на ходу свои действия, все фиксируется в СМИ, этим он вовсе уронил свой рейтинг», – заключил политолог.

Источник: reporter.kg