Каныбек Осмоналиев: «В парламент придут состоятельные аферисты, склонные к коррупции и игнорирующие народ карьеристы»

Я всегда был сторонником культурного и законного объединения партий.

Мы побеседовали с экс-депутатом Каныбеком Осмоналиевым о партийных съездах, о формировании списков кандидатов.

— Каныбек Осмоналиевич, на протяжении нескольких дней проходили съезды партий, участвующих на выборах. Но многие обсуждают не их программы, а списки кандидатов…

— Да, я тоже внимательно следил. Это преступный процесс и в тысяче раз хуже, чем было в 2015 году. История это докажет, рассудит и накажет. Партийные лидеры и их окружение игнорируют народ и превратили процесс формирования списка в базарные спекуляции. Яснее ясного, кто придет в Жогорку Кенеш. Куда смотрят власти? Это же откровенный базар.

— А как нужно было формировать список?

— Нужно было выбрать цивилизованные методы, вести отбор открыто, на конкурсной основе. Но мы видим, что этого не произошло. Жаль, не скоро кыргызы исправятся. Перед выборами борьба обострится. Но до финиша доберутся состоятельные аферисты, склонные к коррупции и игнорирующие народ карьеристы. Интересно, будут ли они потом не признавать результаты выборов? И кому нужны такие последствия?

— А о чем говорит объединение партий в единую силу?

— Я всегда был сторонником культурного и законного объединения партий. Потому что только таким способом можно получить достойные партии и сформировать качественный парламент. К сожалению, партлидеры не пошли на это. Значит, у многих были дурные намерения. Для них, как оказалось, будущее Кыргызстана и копейки не стоит! Нужно в рамках закона пресекать подобные преступные деяния, иначе народ пойдет на решительные шаги. Нам нужно в резкой форме раскритиковать такую политику и уничтожить. Некоторые люди, как оказалось, не понимают, когда говоришь им по-хорошему.

Источник: газета «Азия news» №23 от 20.08.2020 / стр. 3