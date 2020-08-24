Я не интересуюсь политикой, – Мирбек Атабеков развеял слухи о том, что он будет баллотироваться в депутаты ЖК

Известный певец Мирбек Атабеков развеял слухи о том, что он будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.
Об этом сообщил артист на своей странице в соцсетях.
«Сейчас говорят, что Мирбек Атабеков идет на выборы, поставил свою кандидатуру. Меня нет ни в одной партии, я изначально говорил, что политикой не интересуюсь и не вижу себя политиком в будущем. Я придерживаюсь этой позиции», – говорит Атабеков.
Он также обратился к сотрудникам SMM и ботам партий: «У вас у всех закрытые страницы в соцсетях, у некоторых первая публикация была в июле. Один человек открывает по 10 аккаунтов, и вы меня очерняете. Побойтесь Бога».
Источник: reporter.kg
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