Почему партийцы матерятся, говоря о Джумабекове и Икрамове?

Что нам остается сказать? Есть риск, что многие отвернутся от них.
Спикер Дастан Джумабеков заслужил ненависть со стороны общественности из-за своего подхалимства и безграмотности, говоря: «Макале», «Маяне», а «Сексалю» Тазабек Икрамов прославился своей безграмотностью и ляпами. От этой двойки уже тошнит. Среди народа звучит все больше «чакуруков» [призывов] не голосовать за партию «Кыргызстан». Что нам остается сказать? Есть риск, что многие отвернутся от них. Мало того, солидные молодцы, идущие на выборы от партии «Кыргызстан», тоже матерятся, когда говорят о Дастане Джумабекове и Тазабеке Икрамове. Недовольно поговаривая: «Из-за этих двух мы не пройдем в парламент?» Вместо этого этим двум следовало бы признать свой низкий уровень, заниматься разведением скота и земледелием?
Источник: Aryba.kg
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