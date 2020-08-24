Слышали, как Жусупжан Жээнбеков схватил за шкирку Анвара Артыкова?

Общественный деятель Жусупжан Жээнбеков идет на парламентские выборы с партией «Социал-демократы», седьмым в списке.

Он принял такое решение, прислушавшись к просьбе Сеида Атамбаева.

Напомним, в 2007 году Жусупжан Жээнбеков был депутатом от СДПК и запомнился тем, что выступил против власти. Есть выражение: «Даже у старого волка есть силы, чтобы одолеть одну овцу», — и сегодня он выбрал оппозиционный курс. В связи с тем, что его старый друг Алмазбек Атамбаев сидит в тюрьме, он решил поддержать его сыновей. Вот в таких обстоятельствах наш герой приступил к работе, но его сопартиец Анвар Артыков «сделал из мухи слона», задел его словами. Мало того, высказался на узбекском. Говорят, разгневанный Жусуке схватил его за шкирку, готов был преподать урок, но их разняли… Говорят, после этого Анвар ака пал духом…

Источник: Aryba.kg