В штабе по коронавирусу опровергли информацию о распылении лекарств с воздуха

В Республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом опровергли рассылаемые по мессенджерам сообщения о распылении по воздуху лекарств.
Как отмечается в телеграмм-канале штаба, «голосовое сообщение, которое рассылается по WhatsApp о том, что в ночное время суток будут распылять лекарства, не соответствует действительности». В связи с этим, штаб призывает граждан не распространять недостоверную информацию.
Там же сказано, что «МЧС проводит дезинфекционные мероприятия на земле или с привлечением пожарного расчета - дезинфицируются дороги и здания».
Ранее в мессенджерах кыргызстанского сегмента прошла информация о том, что госорганы проводят массовую дезинфекцию путем распыления с воздуха химических веществ, в связи с чем граждан просили не выходить на улицу и закрыть окна.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!