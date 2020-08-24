В штабе по коронавирусу опровергли информацию о распылении лекарств с воздуха

В Республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом опровергли рассылаемые по мессенджерам сообщения о распылении по воздуху лекарств.

Как отмечается в телеграмм-канале штаба, «голосовое сообщение, которое рассылается по WhatsApp о том, что в ночное время суток будут распылять лекарства, не соответствует действительности». В связи с этим, штаб призывает граждан не распространять недостоверную информацию.

Там же сказано, что «МЧС проводит дезинфекционные мероприятия на земле или с привлечением пожарного расчета - дезинфицируются дороги и здания».

Ранее в мессенджерах кыргызстанского сегмента прошла информация о том, что госорганы проводят массовую дезинфекцию путем распыления с воздуха химических веществ, в связи с чем граждан просили не выходить на улицу и закрыть окна.

Источник: Азаттык