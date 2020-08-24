Экстрадированного в РУз из КР журналиста Б. Абдуллаева освободили под расписку

Экстрадированного в Узбекистан из Кыргызстана журналиста Бобомурода Абдуллаева освободили под расписку.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности РУз.

По словам председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа РУз Комила Алламжонова, мать Бобомурода Абдуллаева обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву. «В результате мера пресечения, примененная к Абдуллаеву, была заменена на расписку о надлежащем поведении», – отметил он.

Напомним, что Абдуллаев 10 августа был задержан по запросу узбекской стороны в Кыргызстане. 22 августа его экстрадировали в Узбекистан.

Независимый журналист и спортивный комментатор Бобомурод Абдуллаев уже задерживался силовыми ведомствами страны. 27 сентября 2017 года его задержали за "распространение материалов, направленных на свержение конституционного строя Республики Узбекистан". Подстрекательские статьи он писал под псевдонимом Усман Хакназаров.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но своего авторства материалов, призывающих к насилию, не признал.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд освободил Абдуллаева прямо в зале суда – журналист получил 1,5 года общественных работ вместо пяти лет реального заключения, на котором настаивала прокуратура.

Источник: Кабар