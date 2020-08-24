1 летальный случай за сутки: пациент умер в Бишкеке

В Кыргызстане за сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Об этом 24 августа сообщили в республиканском штабе.
Случай летального исхода зарегистрировано в Бишкеке. Всего за весь период зарегистрировано 1057 смертей (по старой статистике смертности - 1502).
Источник: zdorovie.akipress.org
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