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На утро 24 августа выявлено 103 новых случая коронавируса. Всего с марта — 43 126

Всего с марта – 43 126.

За сутки в Кыргызстане выявлено 103 новых случая коронавируса, сообщил 24 августа республиканский штаб.

Разбивка по регионам:

- Жалал-Абадская область – 29;

- Бишкек – 27;

- Баткенская область – 19;

- Ошская область – 8;

- Иссык-Кульская область – 8;

- Чуйская область – 8;

- Нарынская область – 3;

- Ош – 1.

Всего с марта – 43 126.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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