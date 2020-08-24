На утро 24 августа выявлено 103 новых случая коронавируса. Всего с марта — 43 126

Всего с марта – 43 126.
За сутки в Кыргызстане выявлено 103 новых случая коронавируса, сообщил 24 августа республиканский штаб.
Разбивка по регионам:
- Жалал-Абадская область – 29;
- Бишкек – 27;
- Баткенская область – 19;
- Ошская область – 8;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Чуйская область – 8;
- Нарынская область – 3;
- Ош – 1.
Всего с марта – 43 126.
Источник: zdorovie.akipress.org
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