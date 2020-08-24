Аскар Акаев пожелал Беларуси «лучшего президента»

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев назвал белорусов трудолюбивым и славным народом.

В разговоре с URA.RU он пожелал им мира и отметил, что белорусы «достойны лучшего президента».

«Я только желаю мира, благополучия трудолюбивому, славному белорусскому народу. Ну, а он сам решит, кто им лучше будет руководить. Я люблю белорусский народ, это замечательный, народ, достойный всего лучшего, в том числе и лучшего президента», — заявил Акаев. Экс-глава Кыргызстана не уточнил, является ли лучшим президентом Александр Лукашенко.

Аскар Акаев был первым президентом Кыргызстана. Он четыре раза избирался на пост главы государства и оставался у власти 15 лет, с 1990 по 2005 годы. После выборов в 2005 году в стране произошла Тюльпановая революция. Акаеву пришлось вместе с семьей уехать в Россию. После этого президентом стал лидер тогдашней оппозиции Курманбек Бакиев.

Источник: reporter.kg