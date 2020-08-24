Мелис Аспеков: «Текебаев боится стать осужденным, поэтому не пошел на выборы»

Нам не подходит форма правления, которую списал с Запада Омурбек Текебаев и привил нам.

— Какого вы мнения о кандидатах, которые баллотируются в парламент?

— Наше государство угодило в тупик из-за своей системы правления. Куда ни кинь, всюду клин. Правительство оказалось в системном кризисе, в бюджете дефицит, живем от одного кредита до другого, внешнего долга больше, чем волос на голове. В таких тяжелых обстоятельствах наши кланы распоряжаются миллионами, пытаются купить голоса. Если взглянуть на партийные списки, нет там образованных, ученых, профессоров и академиков, вместо них идут базаркомы, аферисты, певицы-чайки, бандиты. Это явление пугает. Такие некачественные депутаты не придут в парламент только в том случае, если будут одномандатные выборы в каждом районе. Если бы в Жогорку Кенеше было бы две палаты, число депутатов удалось бы сократить.

— Многим понравилось то, как главный «ата-мекеновец» Омурбек Текебаев заявил, что участвовать в выборах не будет. Люди призывают и других лидеров пойти на такой шаг. А что может к этому подтолкнуть?

— Нам не подходит форма правления, которую списал с Запада Омурбек Текебаев и привил нам. Например, с одного района есть по 3-4 депутата, а с другого района ни одного. Где баланс? Не растет трава там, где ходит Текебаев. На этот раз хочет заработать политические очки, воспользовавшись молодыми силами. Разговоры о том, что он уступил дорогу будущему поколению – наглая ложь. Он вновь обманывает народ. Хитрит, боится быть осужденным, поэтому не идет на выборы. Установленная Текебаевым форма правления завела страну в тупик. Только при наличии денег ты можешь попасть на верхушку партийного списка, а это сильный удар по национальной безопасности страны.

Источник: газета «Азия news» №23 от 20.08.2020 / стр. 5