Заговорил неспособный стукнуть кулаком по столу «деревянный генерал». Устыдились мы…

Похоже, избирательная кампания измотала большинство политиков, некоторых привела к некоторому безрассудству.

Сейчас один отказывается от своих прежних слов, другой удивляет большинство заявлениями, будто только что спустился с небес.

Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев на прошедшем 19 августа съезде партии «Бутун Кыргызстан» «брякнул», поделившись мыслью «кыргызская власть побеждена криминалом». Он отметил, что за несколькими собравшимися на парламентские выборами партий стоят «черные», дополнив, что идущие в политику служат им.

Как говорится «Шаршен спел что хотел, а устыдились мы», для понимающего человека стало очень постыдным делом подобное высказывание человека, должного бороться с криминалом. Само собой разумеется, такое заявление не принесет никакого авторитета Омурбеку Суваналиеву, работающему в должности заместителя секретаря Совета безопасности.

Дело в том, что если бы этот вихляющий «к…ни» как заместитель секретаря Совета безопасности вызвал бы к себе глав силовых структур, пригрозил пальцем и разок стукнул кулаком по столу «вы проиграли криминалу!», то мы все сказали бы: «Этот генерал оказался молодцом, он оказался настоящим генералом». И перед собой, и перед народом его лицо было бы светлым.

Или бы подобало сказать: «Я собрался бороться с криминалом, да другие препятствуют». Теперь перед выборами пиарит себя как в поговорке «хромая овца блеет запоздало», его выходка стала высказыванием не истинного, а «деревянного генерала». Нам больше нечего сказать кроме «баракелде-хвала» за то, что он только сейчас вспомнил о криминале, долгие годы прятал язык за зубами и ходил молча. Бывает же предел популизму, эй! Этот тоже оказался не бог весть кем.

Источник: газета «De факто» №27 от 21.08.2020/стр.2