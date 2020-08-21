В двух областях Кыргызстана до сих пор не снижается количество новых случаев заражения COVID-19

Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность по этому поводу
В Баткенскую и Джалал-Абадскую области направят опытных медицинских специалистов. Об этом стало известно на заседании Республиканского оперативного штаба.
Премьер-министр Кубатбек Боронов акцентировал внимание Министерства здравоохранения на усилении принимаемых мер в Джалал-Абадской и Баткенской областях.
«Беспокоит складывающаяся эпидемиологическая ситуация в этих двух регионах. Не снижается количество новых случаев заболевания и количество тяжелобольных в данных областях. Необходимо направить в области опытных медицинских специалистов для улучшения ситуации. Кроме того, я акцентирую внимание профильных госорганов на обеспечении регионов республики всеми необходимыми медицинскими препаратами. В осенний период в частности, на территории страны должен быть соответствующий запас медикаментов. Перед вами также стоит вопрос проведения качественной и оперативной кампании по вакцинации населения», - сказал глава правительства.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!