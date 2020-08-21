В двух областях Кыргызстана до сих пор не снижается количество новых случаев заражения COVID-19

Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность по этому поводу

В Баткенскую и Джалал-Абадскую области направят опытных медицинских специалистов. Об этом стало известно на заседании Республиканского оперативного штаба.

Премьер-министр Кубатбек Боронов акцентировал внимание Министерства здравоохранения на усилении принимаемых мер в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

«Беспокоит складывающаяся эпидемиологическая ситуация в этих двух регионах. Не снижается количество новых случаев заболевания и количество тяжелобольных в данных областях. Необходимо направить в области опытных медицинских специалистов для улучшения ситуации. Кроме того, я акцентирую внимание профильных госорганов на обеспечении регионов республики всеми необходимыми медицинскими препаратами. В осенний период в частности, на территории страны должен быть соответствующий запас медикаментов. Перед вами также стоит вопрос проведения качественной и оперативной кампании по вакцинации населения», - сказал глава правительства.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства