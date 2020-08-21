1 летальный случай за сутки: пациент умер в Бишкеке

Случай смерти зарегистрирован в Бишкеке.

За сутки в Кыргызстане умер один пациент, сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев 21 августа на брифинге по коронавирусу.

Случай смерти зарегистрирован в Бишкеке.

Всего с начала эпидемии умерли 1055 человек (по старой статистике смертности - 1500).

Источник: zdorovie.akipress.org