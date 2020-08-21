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На утро 21 августа выявлено 196 новых случаев коронавируса. Всего с марта — 42 703

Из них лабораторно подтвержденных случаев — 83, клинико-эпидемиологически — 113.

За сутки в Кыргызстане выявлено 196 новых случаев коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 21 августа на брифинге по коронавирусу.

Из них лабораторно подтвержденных случаев — 83, клинико-эпидемиологически — 113.

Разбивка по регионам:

- Жалал-Абадская область – 49 (25 / 24);

- Бишкек — 35 (10 / 15);

- Ошская область — 34 (12 / 22);

- Иссык-Кульская область – 24 (9 / 15);

- Баткенская область — 18 (12 / 6);

- Чуйская область – 16 (3 / 13);

- Ош – 9 (8 / 1);

- Таласская область – 8 (3 / 5);

- Нарынская область – 3 (1 / 2).

Всего с начала эпидемии 42 703.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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