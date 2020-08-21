В Минтрансе рассказали о ходе ремонтных работ на дорогах в 23 городах и 40 районах КР

Как сообщают в пресс-службе ведомства, данный проект охватывает капитальный ремонт улиц 23 городов и дорог 40 районов республики.

В Кыргызстане в рамках проекта развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей Министерством транспорта и дорог КР запланированы капитальные ремонты улиц городов и дорог районов протяженностью 152,9 км.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, данный проект охватывает капитальный ремонт улиц 23 городов и дорог 40 районов республики.

«По состоянию на 20 августа 2020 года капитальный ремонт дорог и улиц завершен протяженностью 73,7 км (всего 78,5 км, разница 4,8 км переходящие и объекты в титуле) и в настоящее повсеместно ведутся дорожно-строительные работы», - говорится в сообщении.

В Минтрансе также добавили, что капитальный ремонт дорог и улиц в разрезе областей выглядит следующим образом:

- Всего по республике (40 районов, 23 города); план на 2020 год - 152,9; выполнено 73,7 км;

- Всего большие и малые города (23 обьекта); план на 2020 год - 33; выполнено 12,4 км;

- Всего по районам (117 обьектов); план на 2020 год - 120; выполнено 61,3 км;

- Чуйская область: план на 2020 год - 29,2; выполнено 15,3 км;

- Ошская область: план на 2020 год - 24,4; выполнено 17,2 км;

- Джалал-Абадская область: план на 2020 год - 35,9; выполнено 16,0 км;

- Иссык-Кульская область: план на 2020 год - 15,0; выполнено 8,2 км;

- Нарынская область: план на 2020 год - 17,0; выполнено 3,4 км;

- Таласская область: план на 2020 год - 13,4; выполнено 5,8 км;

- Баткенская область: план на 2020 год - 18,0; выполнено 7,9.

«По состоянию на 20 августа 2020 года дорожно-строительные работы завершены в следующих районах: Чуйский, Московский, Жайылский, Алайский, Ноокатский, Базар-Коргонский, Жети-Огузский, Аксуйский, Лейлекский и Кадамжайский. В остальных районах дорожно-строительные работы производятся полным ходом. Строительные работы ведутся в соответствии со СНиП, а также по всем объектам привлечены независимые технадзоры», - указали в ведомстве.

Отмечается, что все запланированные работы ожидается завершить в установленные сроки.

Источник: Кабар