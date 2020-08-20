Жээнбекову показали строительство школы в селе, где дети ранее учились в контейнерах

Строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю
В селе Кенеш Нарынского района, где ранее была школа из контейнеров, будет построена новая. Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился c ходом строительства нового здания средней школы, рассчитанного на 150 ученических мест.
Прежнее здание школы было построено в 1971 году и к настоящему моменту пришло в аварийное состояние. В прошлом году ученики вынуждено начали обучаться в мобильной школе из контейнеров, что вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители обращались с просьбой построить новое здание, и в 2020 году работы были начаты.
Жээнбеков подчеркнул, что время требует иных подходов к системе образования, в связи с чем отметил важность строительства новых школ, отвечающих современным стандартам во всех регионах.
Обращаясь к подрядчикам, строящим школу, глава государства отметил особую необходимость завершения строительства в текущем году.
Отмечено, что строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю.
Президент добавил, что пандемия коронавирусной инфекции определила новые требования, в том числе к образовательной сфере. В этой связи еще раз призвал уделять особое внимание процессу цифровизации.
Отдел информационной политики аппарата президента
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