Многовато, как оказалось, избирателей, которые проголосуют «против всех»

Общественный фонд «Общее дело» провел социологические исследование, чтобы выяснить отношение граждан к предстоящим парламентским выборам.

По итогам опроса 75,6% избирателей выразили готовность проголосовать. 60,6% из них считают, что выборы должны пройти своевременно, несмотря на коронавирусный кризис. 17,2% опрошенных не желают идти на избирательные участки и рисковать своим здоровьем.

82,3% респондентов еще не решили, за кого будут голосовать. На вопрос «Если завтра состоятся выборы, за кого проголосуете?» – многие ответили: «Ни за кого». Чуть меньше людей ответили: «Не знаю». На третьем месте те, кто написал название какой-либо партии.

Источник: газета «Азия news» №23 от 20.08.2020 / стр. 12