Суд оставил в силе приговор Сапару Исакову по делу музея и ипподрома

По его словам, суд прошел в онлайн-режиме. Решение вынесено 20 августа.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома, которым бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 18 годам лишения свободы. Об этом «Азаттыку» сообщил его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, суд прошел в онлайн-режиме. Решение вынесено 20 августа.

9 июня Первомайский районный суд приговорил бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 18 годам лишения свободы по делу о финансовых нарушениях при реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в Чолпон-Ате. Суд признал Исакова виновным по статье 319 («Коррупция») УК КР. Согласно решению, бывший премьер-министр также должен выплатить государству штраф в размере 247 млн 650 тысяч 281 сом.

Сам Сапар Исаков свою вину не признает.

Другой фигурант дела - экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР Мира Карыбаева - приговорена к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Впервые о финансовых нарушениях при реконструкции Национального исторического музея заговорили в мае 2018 года. Тогда фракция «Ата Мекен» на своем выездном заседании подняла вопрос о завышении расходов. В частности, стало известно, что 58 деревянных столбов, составляющих единую композицию, обошлись по 600 долларов каждый. А две деревянные фигуры лошадей - по 14 тысяч евро каждая.

Согласно данным Генпрокуратуры, общий ущерб от незаконных действий по этому делу составил 247 миллионов сомов: 101,6 миллиона - от реконструкции музея и 145,9 миллиона – от ремонта ипподрома.

В декабре 2019 года Исаков был осужден на 15 лет лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ.

Источник: Азаттык