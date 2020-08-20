1 летальный случай за сутки: От пневмонии скончался 85-летний пациент

Случай смерти зарегистрирован в Баткенской области.

За сутки в Кыргызстане умер один пациент с пневмонией, сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев 20 августа на брифинге по коронавирусу.

Случай смерти зарегистрирован в Баткенской области.

«Это 85-летний житель Баткенской области. У него пневмония протекала тяжело, несмотря на лечение, он скончался», - сказал он.

Всего с начала эпидемии умерли 1055 человек (по старой статистике смертности - 1500).

Источник: zdorovie.akipress.org